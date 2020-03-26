Відома співачка Тіна Кароль приміряла на себе два стильних образи в лавандових відтінках і викликала суперечки в мережі

Під час карантину співачка почала активно вести соціальну мережу Instagram і активно закликає своїх прихильників дотримуватися режиму ізоляції. При цьому, щоб урізноманітнити будні і приділити більше уваги власній аудиторії, зірка почала ділитися різними фото з останніх фотосесій, повідомляє Politeka.

В цей раз на фан-сторінці "Фантіни" були представлені два стильних і схожих по колірній гамі образу. На фотоколлаже Тіна з'явилася в двох нарядах - лавандовом сукня з прозорими вставками до колін і з довгими рукавами, а також пікантному плаття в підлогу на тонких бретелях, повністю розшите паєтками, і з глибоким декольте.

На сторінці шанувальників Тіни запропонували вибрати один з кращих її образів за останній час. В цих нарядах співачка з'являлася на концерті, а також в одному з ефірів танцювального шоу "Танці з зірками".

Шанувальники, як і очікувалося, не залишилися осторонь і написали свою думку з приводу представлених знімків, при цьому їх думки розділилися і фанати не змогли вибрати кращий наряд Кароль.

Як відомо, після оголошення про карантин через епідемію коронавіруса, зірка змушене скасувала кілька концертів, призупинила безліч робіт і, будучи одним із членів журі пісенного шоу, змушена спілкуватися з учасниками у дистанційному режимі через відеозв'язок.

На фан-сторінці Тіни в Instagram також з'явилося фото, зроблене під час репетиції Тіни з учасниками "Голосу". Артистка позувала без макіяжу в теплій кофті з принтом і з розпущеним волоссям.

Варто відзначити, що без косметики і яскравих укладок Тіна виглядає ще молодше, ніж під час стильних фотосесій. Про этэом шанувальники написали під постом в Instagram "Фантіно".

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