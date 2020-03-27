Більшість українських і західних зірок дотримуються карантину і не виходять з дому без потреби

Рoliteka.net зібрала топ домашніх луків знаменитостей, які відповідально підійшли до карантину і закликають своїх прихильників залишатися вдома.

Американська модель і бізнесвуман Кім Кардашьян, Instagram якої завжди наповнений яскравими професійними знімками, тепер рясніє архівними знімками, а також теплими домашніми фотографіями. На останньому фото зірка без макіяжу сидить в оточенні своїх чотирьох дітей і чоловіка. Судячи з усього, вони дивляться телевізор.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна опублікувала цікавий колаж, на якому показала, як вона виглядає вдома під час другого тижня карантину.

Співачка Світлана Лобода поділилася зворушливим знімком з доньками, зазначивши, що під час карантину вона належить тільки своїм дітям і сім'ї.

Суперблондинка Ольга Полякова з'явилася у себе в Instagram в дуже домашньому вигляді, зазначивши, що скоро зійде з розуму вдома на карантині. Вона навіть пожартувала, що жінка з чотирма дітьми придумала вакцину, щоб швидше втекти на роботу.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов поділилися спільним ранковим знімком, а також розповіли шанувальникам, що під час карантину балують себе їжею з МакДональдса.

Катерина Осадча з Юрієм Горбуновим теж дотримуються карантину. Зірка ділиться безліччю домашніх фото без макіяжу.

Нагадаємо, що дочка Єфросиніної вразила схожістю з зірковою мамою: «Неймовірна».

Як повідомляла Politeka, Світлана Лобода приміряла на себе спокусливий образ ковбойши: "Крихітка на стилі".

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