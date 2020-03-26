Екс-солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва влаштувала домашнє тренування, знявши все в додатку "Тік-Ток"

цього разу на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram в розділі Сторі співачка опублікувала кілька кадрів, знятих спеціально в підлітковому додатку. Надя показала спортивну фігуру в новому костюмі сіро-чорного кольору, пише Politeka.

На представленому знімку Надя показала струнку і досить струнку фігуру в стильному костюмі. При цьому в її записі з'явився також ролик, зроблений під час заняття.

Надя мило подурачилась під пісню «Карантин», покружляла перед камерою і похвалилася пластикою за допомогою парочки танцювальних рухів.

Варто також відзначити, Надя не так давно розповіла про своїх головних правилах для хорошого життя:

"Правило перше – планувати все, правило друге – пам'ятати про особисте життя, правило третє – відпочивати, правило четверте – цінувати близьких, правило п'яте – займатися улюбленою справою, правило шосте – доглядати за шкірою обличчя, правило сьоме – знаходити те, що надихає, правило восьме – створювати собі маленькі радості".

До цього Володимир Дантес разом з дружиною вирішив поспілкуватися з фанатами, відповісти на найбільш провокаційні і цікаві питання, а також просто подуріти в прямому ефірі в соціальній мережі Instagram. Під час карантину, який Володимир дотримується з дружиною, зірки також показали себе в природному вигляді.

На своїй сторінці Володимир показав фото з Надею, яка позувала в ніжно-рожевому халаті з цікавим принтом. Зірка уклала волосся по-простому: зав'язала два хвостики з боків і показала обличчя без макіяжу. Володимир же з'явився у світлій сорочці з підвернутими на передпліччях рукавами і піднятим коміром. Волосся артиста сплутані і скуйовджене, що додало йому трохи дитячого виду.

«В інста буде спільний прямий ефір з мрією мільйонів, та що там мільйонів...МІЛЬЯРДІВ! Зі мною!!!))) Інформація прозвучала на правах реклами. До зустрічі!!!», - написав Дантес під постом.

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