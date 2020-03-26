Зірка «Кварталу 95» Олена Кравець здивувала несподіваним зізнанням про те, що думає про президентство Володимира Зеленського
Як передає Politeka, про це вона розповіла в ефірі програми «Життя відомих людей».
«Я розумію. Точніше, як, я не розумію і не можу усвідомити весь той обсяг проблем, завдань, викликів, з якими він стикається щодня, тому намагаюся його не чіпати. Я не розумію, як це. Мені здається, це можна зійти з розуму», - зазначила вона.
При цьому Кравець розповіла, що насправді думає про дружину Зеленського Олені і чому вона їй «заздрить».
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«Вона дуже гідно, по-жіночому і в той же час неймовірно сильно якось транслює себе і взагалі. Ну, мені подобається, вона не суперечить собі, вона нічого із себе не уявляє, вона така і є. Тобто, раптом звідкись у ній з'явився цей ресурс, потенціал, ну, тому що, умовно, немає виходу. Я їй говорила, що я б не змогла. Вона каже: "Та перестань, ти теж, я на тебе дивлюся, ти ось це, ось це ось, як ти це береш, посміхаєшся". Я кажу: "Це все інше. Ти розумієш, я на сцені України, а ти на світовій арені - це взагалі інші масштаби», - підкреслила вона.
При цьому амбіцій стати першою леді, за словами Кравець, у неї немає.
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