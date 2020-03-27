Український співак Володимир Дантес, чоловік солістки групи «Время и стекло» Наді Дорофєєвої розповів українцям, як не посваритися зі своєю половинкою під час самоізоляції

Кумедне відео він опублікував у себе в Youtube, а анонсом поділився в Інстаграм, пише Politeka. У ролику під назвою «Як не розлучитися на карантині» він у жартівливій формі розповів, що потрібно робити, щоб зберегти сім'ю.

«Через карантин в Китаї збільшилося число розлучень. Я, як чоловік з досвідом, розповім ЯК НЕ РОЗЛУЧИТИСЯ НА КАРАНТИНІ!», - зазначив Дантес у себе на сторінці.

Шанувальникам дуже сподобався ролик Дантеса. За день його відео зібрало 108 тисяч переглядів.

«Дай Бог мені для початку знайти хлопця. Якщо він ще й готує, то все, він не втече», «Якщо є перший урок значить буде і другий, але знаючи Дантеса )) він буде через 10 років», «Молодці!!! Важливу тему зачепили!!! Давайте серію випусків...типо відео уроків "як не розлучитися в умовах карантину" з гумором як ви можете», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва з Володимиром Дантесом записали домашнє відео. Пара сидить на карантині, тому вигадує багато спільних проектів. Днями зірки вже провели прямий ефір, під час якого підключалися до своїх шанувальників і до відомих друзів, співали пісні та танцювали. Крім цього, пара відповіла на найбільш провокаційні та цікаві питання.

Нагадаємо, що поряд з Дорофєєвою опинився інший після розпаду «Время и стекло», кадри дуету: «Хороший старт».

Як повідомляла Politeka, Надя Дорофєєва в коротенькому топі спокусила видом поряд з Позитивом: "занадто гаряче!".

Також Politeka писала, що Дорофєєва в корсеті вмостилася на підлозі заради пікантних кадрів: "Незаконно бути такою красивою".