У це неможливо повірити, але це факт

В жилах деяких знаменитостей тече кров індіанських народів

Зірки не приховують і пишаються своїми предками. Однією з таких зірок є Анджеліна Джолі.

За словами актриси, її мати розповіла про те, що її далекими родичами були ірокези — представники племен, які в наші дні живуть у США і Канаді.

Актор Джонні Депп родом зі штату Кентуккі, де живуть представники племен черокі і крик, пише uznayvse.ru. Саме до цих племен належали дідусь і прабабуся актора. Депп набив перше татуювання індіанця в знак поваги до своїх предків.

Співак Елвіс Преслі був нащадком корінних американців з боку матері. Прапрапрабабушка артиста була чистокровною черокі.

У актриси Кемерон Діаз намішано багато кровей. Так, батько актриси родом з Куби, а мати - нащадок індіанців, італійців і німців.

Майлі Сайрус розповіла, що вона нащадок черокі. Зірка навіть зробила татуювання у вигляді ловця снів і схрещених стріл - символу дружби корінних американців.

Зірка фільмів "Люди в чорному" Томмі Лі Джонс також може похвалитися індіанським походженням з племені черокі.

Актор Чак Норріс - теж індіанець. Його бабуся по батьківській лінії та дід по материнській - були чистокровними черокі.

Батьком актриси Ванесси Хадженс був ірландський індіанець, а мати народилася на Філіппінах.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі направила до благодійного фонду, який поставляє шкільні обіди дітям з малозабезпечених сімей, один мільйон доларів.

Відомо, що організація займається забезпеченням і доставкою обідів дітям з малозабезпечених сімей.

В результаті діти отримають свої порції, які раніше надавалися в шкільних їдальнях. Варто зазначити, що зараз, в умовах карантину, це велика допомога таким дітям.

Нагадаємо, що Джолі на межі, зірка розкрила справжню причину розлучення з Піттом: "Випивав і...".

Також Politeka писала, що у мережу злили рідкісні кадри щасливою зіркової пари Пітта і Еністон.

А ще Politeka повідомляла, що стан Бреда Пітта погіршився, постарілий актор зізнався: "Я більше не можу зніматися...".