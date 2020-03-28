В жилах деяких знаменитостей тече кров індіанських народів
Зірки не приховують і пишаються своїми предками. Однією з таких зірок є Анджеліна Джолі.
За словами актриси, її мати розповіла про те, що її далекими родичами були ірокези — представники племен, які в наші дні живуть у США і Канаді.
Актор Джонні Депп родом зі штату Кентуккі, де живуть представники племен черокі і крик, пише uznayvse.ru. Саме до цих племен належали дідусь і прабабуся актора. Депп набив перше татуювання індіанця в знак поваги до своїх предків.
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Співак Елвіс Преслі був нащадком корінних американців з боку матері. Прапрапрабабушка артиста була чистокровною черокі.
У актриси Кемерон Діаз намішано багато кровей. Так, батько актриси родом з Куби, а мати - нащадок індіанців, італійців і німців.
Майлі Сайрус розповіла, що вона нащадок черокі. Зірка навіть зробила татуювання у вигляді ловця снів і схрещених стріл - символу дружби корінних американців.
Зірка фільмів "Люди в чорному" Томмі Лі Джонс також може похвалитися індіанським походженням з племені черокі.
Актор Чак Норріс - теж індіанець. Його бабуся по батьківській лінії та дід по материнській - були чистокровними черокі.
Батьком актриси Ванесси Хадженс був ірландський індіанець, а мати народилася на Філіппінах.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі направила до благодійного фонду, який поставляє шкільні обіди дітям з малозабезпечених сімей, один мільйон доларів.
Відомо, що організація займається забезпеченням і доставкою обідів дітям з малозабезпечених сімей.
В результаті діти отримають свої порції, які раніше надавалися в шкільних їдальнях. Варто зазначити, що зараз, в умовах карантину, це велика допомога таким дітям.
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