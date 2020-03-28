Знаменита українська співачка Анна Седокова показала, як привернути до себе увагу завдяки домашньому одязі

Під час карантину співачка вирішила зайнятися своїм одягом модного бренду, а також розповіла, що створила спеціально для тих, кому доводиться сидіти вдома, серію незвичайних халатів, пише Рoliteka.net.

Так, в розділі Сторі зірка представила кілька знімків, на яких з'явилася в домашніх халатах незвичайного відтінку. Спочатку зірка примерлиа яскраво-салатовий халат з глибоким декольте, а потім з'явилася в довгій мережаній халаті, ледь прикрывшем її гідності.

Вдень раніше Ганна специалньо зазначила, що в треніках і розтягнутій майці вона з'являтися не має наміру, також як і не рекомендує робити це для всіх прихильниць. Щоб допомогти їм бути красивими, вона вирішила випустити лінію домашнього одягу, "щоб дівчата могли носити яскраві, класні і зручні комплекти".

"Це в цілому впливає на настрій, надихає. Відразу хочеться взятися за справу і перевернути світ!", -зробила висновок Ганна.

До цього розділі Сторі Instagram на своїй сторінці артистка вирішила показати, як проводить час зі старшою дочкою Аліною у власному магазині. Зірка разом з дівчинкою приміряла костюми власного бренду, показавши при цьому фігуру і стильний вигляд в цілому.

Співачка позувала в яскраво-помаранчевому костюмі, а її дочка в чорному і з маскою на обличчі. При цьому дівчинка всіляко крутилася поруч з мамою і навіть розстібнула куртку, як би показуючи, що її внутрішня сторона іншого кольору - кислотно-жовтого. Тоді як свій наряд Аліна доповнила коротеньким чорним топом.

Як і мама, Аліна приміряла акуратні чорно-білі кросівки на шнурівці і перед камерою відчувала себе досить впевнено. Схоже, у зіркової мами росте хороша заміна.

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