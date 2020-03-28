Влад Яма незвично привітав з Днем театру

Як передає Politeka.net, відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"З Днем Театру!.. І хоча в житті і так не скучно, на сцену все ж тягне... Побачимося!", - повідомив він і прикріпив свої палкі фото, які він викладав в соцмережах.

варто відзначити, що ці знімки викликали у свій час досить бурхливі обговорення серед його прихильниць жіночої статі.





На цей раз він теж зібрав чимало схвальних коментарів під своєю публікацією.



"Зі святом вас успіхів благополуччя здоров'я удачі", " Вау" ," Ямочка, і ти береш участь у виставах???))) Хочу подивитися)))", "Акторська майстерність у тебе в крові, дивишся і віриш!!! З професійним святом", - писали під постом артиста.





Раніше, Влад Яма несподівано для всіх вирішив змінити імідж і відростити волосся.

Він опублікував чорно-біле фото, на якому видно тільки половина його обличчя. При цьому на знімку видно, що на голові хореографа з'явилися зовсім ще коротке волосся.

Втім, поки невідомо, чи справді Яма вирішив відрощувати волосся, чи пізніше повернеться до своєї традиційної зачіски.

Нагадаємо, Влад Яма з усієї сили притиснувся до гарячої дружині, кадри облетіли мережу.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма показав, як розважається з дружиною на диванчику.

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