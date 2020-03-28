Учасниця дуету «НеАнгели» Слава Камінська вирішила продемонструвати, що справжня жінка навіть у період карантину залишається красивою і стильною

На своїй сторінці в Instagram зірка продемонструвала шість жіночих образів, в центрі яких – її улюблений зелений колір і його відтінки, передає Politeka.

«Фаворит усіх рижиків — зелений 🟩 ТОП-5 +1 моїх зелених аутфітів уже в каруселі ⬅️⬅️⬅️

Карантин — не привід закрутитися в піжаму в обнімку з пультом від телевізора. Скоро метелики вилетять з ув'язнення, і до такого свята весни потрібно підготувати кілька нарядів😏», – написала красуня.

На першому знімку Слава позує в довгій зеленому сукні в підлогу, ідеальною, на думку зірки для виходу «в люди», на сцену чи на фотосесію. Ансамбль доповнюють червоні туфлі-човники.

На другому фото сукня доповнена синім чоловічим жакетом.

На третьому артистка позує в сукні-тренчі, доповнивши образ червоними човниками і сумкою.

На четвертому знімку зірка в білій майці, вкорочених світлих джинсах і бірюзовому шифоновому плащі. На ногах у неї – бежево-рожеві туфлі.

Улюблена річ у гардеробі Слави – брючний костюм. Жакет з глибоким вирізом демонструє пишні груди співачки.

Останній образ – це лляний сарафан і щільне пальто. «Якраз на поточну змінну весну», – впевнена артистка.

Зірка запропонувала шанувальникам також взяти участь у флешмобі з луків з улюбленим кольором.

«Давайте вбиратися🥳 І нести в цей світ більше весни і краси🌸», – закликала Слава.

Раніше ми розповідали про те, що після введення карантину артистка вирішила залишитися вдома з дітками і дотримуватися разом з ними режиму ізоляції. Незважаючи на ряд обмежень, співачка почуває себе вдома дуже добре і цілком задоволена таким поворотом подій.

Нагадаємо, Слава Камінська серйозно захворіла і вразила зовнішнім виглядом.

А ще Politeka писала, чтпро Камінська здивувала нічними розвагами з дочкою.

Також Politeka повідомляла, що Камінська приголомшила вагітним фото без білизни.