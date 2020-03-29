Комік, гуморист і актор студії "Квартал 95" показав миле фото, яке викликало розчулення у користувачів мережі

Як повідомляє Politeka.net Юрій Ткач - видатний український комік, актор і телеведучий, який отримав найбільшу популярність завдяки шоу "Ліга сміху", а також ситкому "Країна У".

Його популярність зросла в рази, після того, як він взяв участь у танцювальному шоу "Танці з зірками".

Тому не дивно, що за його життям стежить безліч шанувальників. Свою сторінку в Instagram він веде досить активно. Там він показує фото з заходів, подорожей, а також сім'ю - дружину Вікторію і дочку Лізу.

На новому знімку він показав свою дочку, з якою вийшов на прогулянку. Зоряний батько тримає свою дитину на руках і з сумом дивиться на камеру. Ліза теж засмучена, створюється враження, що вона ось-ось заплаче. Обидва одягнені в повсякденний і зручний одяг.

"батя зрозуміє, пожаліє і пригріє... )))", - підписав знімок Ткач.

Користувачі мережі прийшли в повний захват, побачивши знімки. Вони не тільки відзначали, як схожа дівчинка на свого батька, але й засипали її компліментами. Крім того, вони були здивовані тим, чому Ліза така сумна.

"Гарна сім'я) 😍👌😊", "Такі намистинки😍", "Ні, ну подивися, яка злюка. Я ж тільки хотіла погладити", "Чому мала така серйозна? Походу вся в Юрика 😅", "Милі", "Як милооооооо😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️", "Бомба .🌨️💥", "Батя класний", "Копія папашка".

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