Відома українська співачка Оля Полякова зізналася, що їй непросто дається виховання двох дівчаток

Цього разу артистка вирішила розповісти під час відпочинку в рамках зйомок шоу "Світське життя", як проводить свій час з рідними і як виховує своїх діток - Алісу і Машу, пише Politeka

Артистка розповіла, що дивитись за дітками їй дуже важко, адже кожна з них – рівна особистість. Однак, завдяки карантину у неї є можливість зблизитися з ними (щоб подивитися вигляді, доскролльте сторінку до кінця).

"Вчора в перший раз почула від Маші фразу, що вона хоче в школу", – наголосила Оля, розповідаючи про те, як проходять будні зірки з дітьми вдома. Як з'ясувалося, Аліса і Маша щодня займаються за кілька годин, а також беруть додаткові уроки.

Тепер зірка влаштовує прогулянки з дітьми, під час однієї з таких Маша навіть розбила ніс, впавши з коня. З цього приводу Полякова-молодша навіть поділилася пам'ятним фото.

Оля розповіла, що було досить страшно, адже вона сама бачила, як дівчинка злякалася і її кінь поніс. Вона навіть закричала: "Маша, ти жива?" А вона мовчить. Це було дуже страшно".

Варто відзначити, що дівчата на кінні прогулянки відправлялися з самого дитинства і у них раніше був поні на прізвисько Катя – коли доньці співачки зросли, конячку віддали на іподром.

Так повідомлялося, що Оля Полякоова покрасувалася в стильному кожушку на тлі Ейфелевої вежі.

Артистка без макіяжу, але в штанах в облипку і з розпущеним волоссям виглядала дуже свіжо і стильно. Крім того на виконавиці були актуальні в нинішньому сезоні високі черевики, светр з золотистим принтом і сумочка.

На знімках Ольга розташувалася на огорожі біля головної пам'ятки столиці Франції і грайливо посміхалася на камеру. Шанувальники оцінили простий, але цікавий образ виконавиці і обсипали її компліментами.

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