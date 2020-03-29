У яких тільки місцях Анастасія Волочкова не сідала на шпагат

Колишня російська балерина Анастасія Волочкова навіть під час епідемії підступного коронавіруса не втомлюється демонструвати свою розтяжку в мережі

Як відомо, після введення карантину, артистці довелося залишитися без частини концертів і запланованих заходів. Знаменитість змушена перебувати вдома, однак вона не сумує і розважає себе і публіку, як може, пише Politeka.net.

зокрема, Волочкова виклала серію знімків, зроблених в досить звичайної локації - у дворі її розкішного особняка.

На першому фото колишня балерина сіла на шпагат біля багаття, на другому просто підігнула ноги, на третє задерла ноги вгору, а на четвертний фото скромно присіла в плетенное підвісне крісло, очевидно, що втомилася робити акробатичні трюки. На всіх знімках на Волочкової надітий білий кожушок, червоні хутряні чоботи, коротке плаття і оголені ноги.

«Обстановка по кайфу!😂», - саме так вирішила підписати нову фотосесію танцівниця.

Раніше балерина представила провокаційне відео, на якому традиційно позувала в купелі в ледь помітному нижньому білизна без верху. При цьому для пристойності Волочкова прикрила груди банним віником і розповіла, як оздоровлюється в період карантину.

«Ось ще один спосіб захисту від недуг. Російська лазня і крижана купіль. Я загартовуюся з дитинства і це підтримує імунітет.👍", - написала знаменитість.

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