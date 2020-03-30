"Я ж бачила, як вона плакала"

У мережі з'явилася інформація про роман Алли Пугачової з російським музикантом

Продюсер Сергія Челобанова, який працював з Пугачовою, Марта Могилевська розповіла історію відносин музиканта з Примадонною, передає «Співрозмовник».

Могилевська заявила, що Пугачова ревнувала його до неї.

«Чула, що він жодного разу її не назвав Аллою. Він мене Машею називав. Вона Челобанова дуже любила, а тут я перед носом кручусь... Я ж бачила, як вона плакала на зйомках того самого злощасного кліпу «Непроханий гість», може, ревнувала», — згадує продюсер.

За її словами, коли стосунки пари стали сходити нанівець, Пугачова змогла більш відкрито заявити про свої здогади.

«І ось вона приходить з пляшкою шампанського, каже: «Ну що, підемо, Могилевська, я тобі твого покажу». І вона мені показує дві останні пісні, які Челобанов заспівав на «Різдвяних зустрічах», — розповіла продюсер.

Могилевська так і не змогла переконати Примадонну, що ніколи не була близька з Сергієм.

Зазначимо, що деякий час тому Челобанов заявляв, що до цих пір не може забути Пугачову. Він вважає, що Примадонна була кращою в його житті.

«Жінка може бути красунею, розумницею, але якщо мене не влаштовує запах її волосся, то до побачення. Пугачова пахла нав'язливим сексом», — заявляв він.

Співак навіть планував стати чоловіком зірки і зробив їй пропозицію. Але так і не склалося.

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