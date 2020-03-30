Відома балерина Анастасія Волочкова влаштувала домашній відпочинок в компанії домробітниці

Балерина зараз знаходиться вдома в ізоляції разом з таємний коханим. Щоб привернути увагу до власної персони навіть на час вимушеного відпочинку, зірка почала показувати на своїй сторінці в Instagram, як вона проводить свої будні, пише Politeka.net.

Цього разу скандальна артистка показала, як відпочиває разом зі своєю хатньою робітницею, разлевшись перед дівчиною на дивані. Анастасія приміряла свій улюблений спортивний червоний костюм і показала обличчя без макіяжу.

Також представила провокаційне відео, на якому традиційно позувала в купелі в ледь помітному нижньому білизна без верху. При цьому для пристойності Волочкова прикрила груди банним віником і розповіла, як оздоровлюється в період карантину.

Сама артистка вже багато років пропагує оздоровлення в купелі і відпочинок в лазні. За її словами, вона дуже рада, що на її подвір'ї є особиста лазня і купіль, якій насолоджується в будь-який час року.

До цього ми писали, що балерина показала, як розважалася в компанії друзів і загадкового коханого, особа якого приховує вже не один рік. На сторінці в соціальній мережі Instagram вона показала також відео, яке буквально закидали гнівними коментарями.

вся справа в тому, що балерина вирішила зняти на ролику, як веселиться з колегами за вечерею прямо біля сухого льоду. Користувачі були в люті, бо нещодавно з-за необережного поводження з сухим льодом на дні народження Катерини Діденко погбли троє людей, причому один з яких був чоловіком самої Катерини.

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