Про цих дітей і справді кажуть: "Яблуко від яблуні недалеко падає"

Діти схожі на своїх батьків настільки, що можна здивуватися, як чудово розпорядилася природа, пише Politeka.net.

Давайте подивимося на дітей, які дуже схожі на своїх тат і мам.

Дженніфер Лопес народила двійнят Емму і Макса Ентоні 12 років тому. Зірка розлучилася з батьком дітей, Марком Ентоні, і зараз у неї нові відносини.

Христина Асмус народила шість років тому від шоумена Гаріка Харламова дочку Анастасію. Обох красунь об'єднують великі очі та світле волосся.

Російський співак Філіп Кіркоров вдався до сурроргатного матиеринства. В результаті на світ з'явилися схожі на нього дітки Алла-Вікторія і син Мартін-Крістін.

Андрій Макаревич позує з сином Іваном Макаревичем, якому 32 роки. Хлопець займається творчістю, як і його батько.

Пухкі губи і виразний погляд - ці риси об'єднують двох красунь Анджеліну Джолі і її дочку від шлюбу з актором Бредом Піттом, Шайло Нувель Джолі-Пітт.

У цих двох блондинок помітно неймовірну схожість. Знаменита актриса Різ Візерспун позує з дочкою Авою Елізабет Філіп, якій вже цілих 20 років.

Дівчина народилася у шлюбі зірки з актором Райаном Філліппом, з яким була у відносинах майже 10 років.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес з'явилася в різнобарвній майці і рожевих штанях.

Вона доповнила образ білими кросівками. Поруч з нею була підтанцьовка, яка позувала в топіках і штанях яскравих кольорів.

Зірка і дівчата запалили на сцені під музику, фанати виявилися в захваті.

Раніше повідомлялося, що Христина Асмус опублікувала ніжне фото у білосніжній постелі, де вона сидить, звісивши одну ногу з ліжка.

На знімок вона додала наклейку «Залишайтеся вдома».

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