37-річна українська співачка і телеведуча Надія Мейхер-Грановська, колишня учасниця групи "ВІА Гра", здивувала природною красою

Як передає Politeka.net, артистка поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в надзвичайно простому образі, відкинувши зайву епатажність і спроби виділитися. На співачці в'язаний шерстяний светр жовтого кольору і чорно-червоне пальто, шию прикрашають ланцюжки з кулонами. Злегка розпатлана і ненафарбована Надія посміхається на селфі.

Цього разу зірка вирішила привернути увагу не своєю зовнішністю, а душевним станом. Артистка поділилася в підписі до фото рядками свого вірша який, за її словами, написала кілька років тому. Мейхер-Грановська розмірковує у своєму вірші про життя й душу.

Шанувальники за лічені хвилини поставили більше 1000 "лайків", захоплюючись талантом зірки і її сліпучою усмішкою.

"Яка красуня 😊😘😘😘"

"Так тримати! Посмішка красивої, розумної, талановитої жінки краще всяких ліків від нудьги!"

"Сонячна усмішка!"

"Надія Мейхер завжди знає що робить,дурного у вас ніколи не було,шикарні рядки, з філософією і з душею, драматично ❤️. Життя-це кайф! Люби,дихай,створюй, цікався.... 👏"

Раніше ми повідомляли, Мейхер здивувала неймовірно жіночним і одночасно зухвалим образом в довгій сукні кольору бузку, незвичайних ботильйонах і рваному кардігані. Красуня прийняла звабливу позу, зігнувши ніжку і трохи задерши плаття. А від зони декольте, яке вигідно підкреслило її пишний бюст, зовсім неможливо відірватися.

Нагадаємо, гаряча Мейхер засвітила зайве в бездонному декольте

А ще Politeka писала, що розкішна Надя Мейхер в сітчастих панчохах задерла ногу до непристойності