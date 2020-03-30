Відома українська співачка Аліна Гросу показала нове фото в Instagram

На фото Аліна позує в шкіряній куртці, а поруч з нею бабуся в білій хустці. Зірка зробила селфи досить великим планом, тому більше нічого майже не видно. На фоні можна помітити дерево і паркан. Фото, швидше за все, було зроблено в приватному секторі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Нашої улюбленої бабусі сьогодні 80 років - це шалене щастя, коли в тебе є самий рідний, милий, коханий, життєрадісна людина, мама моєї мами, до якого ти можеш (на щастя) приїхати в село і зараз, душевно поговорити, опинитися в рідних обіймах і цінуєш кожен момент проведений поруч....На жаль, з-за карантину, я не можу сьогодні привітати бабусю Марію особисто...", - написала Гросу під фото.

Фанати встигли поставити більше 5 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Що-то бабуся не ловольная", "Бабусі - наше все, з іменинницею", "найкрасивіша", "З іменами бабулю, нехай буде здоровою!!!", "Міцного здоров'я бабусі", "Дуже добре виглядає бабуся,красуня, здоров'я і довголіття їй", "Вітаю Вашу бабусю від усієї душі з Днем Народження! Бажаю Щастя і Здоров'я! Бажаю Бадьорості і сил! Щоб кожен день звичайному житті лиш тільки Радість приносив".

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