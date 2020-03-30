Оля Полякова заблукала під час прогулянки на природі з дочкою Машею
Українська «суперблондинка» на минулих вихідних вирішила розслабитися і присвятити час родині. Для цього вона з дочкою і, судячи з усього, з чоловіком вирушила на прогулянку по річці. Як повідомляє Politeka, відповідними кадрами зоряна мама і її дочка поділилися на своїх сторінках в Instagram.
Однак, прогулянка не обійшлася без пригод. Так, судячи з коротких відео на сторінці Полякової-старшої, під час сплаву по річці вони заблукали.
«Хлопці, я повинна вийти до вас в ефір, але я заблукала на річці, і ми вже цілу годину шукаємо дорогу і знайти її не можемо», - розповіла Полякова.
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Судячи з відео, справа відбувалося вже пізно ввечері.
«Тримайте за нас кулачки!», - вклинилася в розповідь матері Маша.
У свою чергу, співачка зазначила, що вони сильно замерзли.
«Боже, ми так замерзли! Ми як ховрахи! Ми втрьох посеред річки, вночі, і ми взагалі не знаємо, що нам робити. Ми вже півтори години на воді…Коротше, моліться за нас», - попросила Полякова.
У той же час Маша поділилася у себе на сторінці знімком, на якому вона позує в шапці і теплій куртці з капюшоном в непроглядній темряві.
«Загубитися на річці – чек», - підписала знімок дівчина.
Втім, пізніше Полякова повідомила, що їм з родиною все ж вдалося благополучно дістатися додому.
Нагадаємо, з дочкою Полякової сталася НП, співачка розкрила подробиці.
Як повідомляла Politeka, дочка Полякової вразила ідеальними формами, переплюнувши зоряну маму.
Також Politeka писала, що Полякова осідлала молодого жеребця в ефектному вбранні.