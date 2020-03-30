Відомий український танцюрист Влад Яма показав спільне відео з дружиною в Instagram

На кадрах Влад позує в майці і штанях, а образ доповнив червоними кросовками. Поруч стоїть Лілія, дружина Ями, яка була теж в майці і лосинах. Волосся вона вирішила зібрати в хвіст. Пара включила музику і почала танців. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"-МИ сидимо вдома!... Ну як сидимо, танцюємо!..", - написав Яма.

Фанати встигли поставити понад 13 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Оригінально", "А я кухар ,тому сиджу вдома біля плити", "Вау!) позитивно, оптимістично і антикороновирусно", "Так а чому антисептиком користується тільки Влад ???", "Лілія - розумничка, танцює як профі", "Молодці!!!! Браво! На таке можна дивитися довго,чекаємо продовження!".

Раніше ми повідомляли, що 37-річний український хореограф, а також суддя телевізійних конкурсів талантів Влад Яма вразив глибокими зморшками і постарілим виглядом.

Артист поділився відео з прогулянки по лісі разом з дружиною Ліліаною. На опублікованих кадрах в сториз на обличчя Влада світить сонце, яке видає глибокі лінії на лобі і біля очей. Зморшки хореографа зазвичай не помітити на зйомках шоу або в постах хореографа, де він або з гримом, або з фільтрами инстаграма.

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