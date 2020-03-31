Відома співачка Тіна Кароль здивувала яскравими танцями з Даном під час нового ефіру пісенного шоу "Голос"

Цього разу співачці вдалося здивувати під час чергового ефіру шоу - артистка запалила разом з одним із членів журі прямо біля суддівського крісла, повідомляє Politeka.

Схоже, приписувані роман зіркам Дану Балану і Тіні Кароль набирає обертів. Цього разу пара підкорила шанувальників запальними танцями під відому мелодію. Артисти мило трималися за руки і кружляли біля сцени, весело сміючись і дивуючи.

Кадри одного з пикантнейших моментів їх танцю були представлені також на фан-сторінці Тіни Кароль в соціальній мережі Instagram.

«Ех, Дан 😃 втрачаємо хлопця, поплив...😍😍😍 Тіна все його кудись веде, а він і радий.. сонечка», «ДанТина і Фантіни best friends?🙏❤️😍», «Щасливі 🧩🧩 Ними можна милуватися вічно», «Дан, що ти зробив з Тіною?🙈», «Неееет, найцікавіше через 2 тижні 😻 команда Тіни, приїзд матусі Дана❤️❤️❤️ ой, серце не витримає, напевно 😂», «Тіна в цей раз веде ці танці баланцы 😁», «Улюблені і неповторні 💛💛💛», – написали користувачі.

До цього ж зірка не втрималася від курйозної бесіди разом з Даном у перерві між виступами. Після завершення номери, Потап вигукнув на адресу виступила дівчини: "Ось вона, справжня зірка!".

На що Дано тут же додав, повернувшись до Тіні: "Після тебе, малюк, звичайно!". Тіна ж, не залишилася осторонь і з милою посмішкою на обличчі відреагувала: "Та, я не ревную". Знизавши плечима, зірка знову посміхнулася, чим викликала захват у мережі.

Шанувальники почали висловлювати захоплення милим моментом на фан-сторінці Тіни і В instagram.

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