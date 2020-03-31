Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала серію досить яскравих кадрів з найсміливіших своїх фотосесій за останній час

Даша - активний користувач соціальних мереж, тому намагається щодня поповнювати стрічку Instagram новими кадрами, а після настання карантину в розділі Сторі артистка почала викладати цілі серії пікантних знімків, пише Politeka.

Так, цього разу Даша в саркастичній манері відповіла на найбільш цікаві запитання шанувальників і поділилася незвичайними і раніше не публикованными фото. На прдеставленных кадрах з'явилася безліч стильних нарядів, причому найчастіше під ними не було білизни.

На одному з найбільш провокаційних кадрів зірка і зовсім зняла штани, показавши свою фігуру без фотошопу і зайвої обробки. Причому на самому кадрі співачка написала, що кращі її роботи для Плейбоя, швидше за все, ще будуть попереду.

Також зірка не забула в іронічній формі відповісти на питання про те, чи любить вона шаурму. Співачка виклала фото, на якому без білизни прикрилася тієї ж шаурмою у відвертому образі і з перукою на голові.

До цього Даша взяла участь в стильний ретро-фотосесії, яка показала зірку в чуттєвому образі діви. Співачка приміряла свій улюблений костюм – невеликий боді, зроблений з бус. Також можна помітити, що артистка була в панчохах або колготах. Доповнила наряд зірка яскравим макіяжем, акуратною укладанням і стильним взуттям.

Завдяки пишному декольте зірка також засвітила свою груди, ледь утримується над тугим корсетом.

«Виїжджаю! 😅», «Бурлеск завжди буде і завжди актуальний.... 🔥🔥🔥», «Ти суперская🔥🔥🔥😍», «Прям Діта Фон Тіз😍», «Красуня», «Ось реально, ваше тіло-як один із творів мистецтв🦋вибачте за пієтет,не знайома з вами особисто..», «Дашаааа,ну не можна бути на світі красивою такою🤤❤️», «Вам, Даша, фотографу, вашим батькам і добре, Боженькі БРАВО! Ну, такий шедевр створили, що запитай, а навіщо зберігати людство, то відповім - Так, одна Даша варто кожного подиху! Обнимашкаю!😍», – відзначають користувачі.

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