Оксана Самойлова, дружина відомого українського репера Джигана, в Instagram зробила скандальну заяву

Самойлова показала фото, де все сімейство разом. Можна побачити навколо діток і в центрі пару в обіймах. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як складно приймати рішення довжиною в 10 років, коли у тебе 4 маленьких дітей, але мені не залишили вибору. Я подаю на розлучення. Всі 10 років щасливого сімейного життя були обманом з його боку, а я просто жила і вірила йому, він говорив такі речі ,клявся здоров'ям наших дітей, благав не вірити в плітки і чутки, клявся що любить тільки мене і ніколи не зраджував. Стільки всього говорив і я вірила, тому що я не здатна на такі обмани, тому що я добра та наївна, тому що я не розумію як можна так чинити, тому що ми були щасливі, розумієте?", - написала Самойлова.

Оксана написала і про другу причину, яку можна подивитися на сторінці самого Джигана. Також Самойлова зазначила, що не знає, як вона буде виховувати чотирьох дітей, але їй потрібно бути сильною.

Бузова не залишилася осторонь і підтримала Самойлову:

"Наша дівчинка. Будь ласка, тримайся. Просто знай, що все буде добре. Дай Бог вам сил пережити все це. Дуже-дуже сумно, особливо зараз... В такий час".

Джиган майже добу тому опублікував в Instagram теж сімейне фото, де пара позує разом на пляжі. Самойлова стоїть біля води, а репер йде до неї і його видно зі спини. Можна по фото подумати, що сім'я щаслива.

Користувачі під фото писали, що Джиган пізно схаменувся і упустив Оксану.

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