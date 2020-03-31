Екс-солістка «ВІА Гри» Альбіна Джанабаєва показала, як валяється в ліжку на карантині

Популярна російська співачка і дружина Валерія Меладзе, як і багато інших, проводить час вдома на карантині. Зірка зізналася, що у зв'язку з цим стала більше часу присвячувати домашнім турботам і в результаті у неї не залишається часу на розваги. Як повідомляє Politeka, про це вона написала у новому пості в своєму Instagram.

«Хотілося б так.....але ж ні! Дні пролітають стрімко і незворотньо в домашніх турботах...серіали, книги, кажете? На це чомусь не вистачає часу.... Як у вас)?», - написала Альбіна.

Свій пост вона супроводила новим фото, на якому вона лежить в ліжку при повному вбранні. Так, співачка одягнена в стильний яскраво-червоний брючний костюм. При цьому на фото видно, що піджак Альбіна накинула прямо на голе тіло. Її образ доповнює комплект прикраси з великими каменями.

В коментарях люди розповідають, як проходить карантин у них, і захоплюються зовнішністю співачки.

«Яка ви красива!», «У вас же ще дитина маленька, звичайно приємні турботи, клопоти. А у кого діти дорослі, звичайно, і почитати можна і потрібно», «Ви чудово виглядаєте», «Красивіше красивою», «Забула бюстгальтер? Личить, зухвало і красиво», «Красива голлівудська зірка, не менше», «Чудово виглядаєте», - пишуть люди.

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