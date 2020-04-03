Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва показала стильні танці у власній гардеробній

Під час карантину артистка кожен день почала знімати милі відеозаписи в додатку "Тік-Ток", щоб привернути увагу шанувальників до себе. Цього разу зірка вирішила повеселитися у гардеробній в яскравому спортивному костюмі, пише Politeka.

На представлених кадрах Надя весело посувалася під запальний ритм мелодії, всіляко крутячись перед камерою і посміхаючись. Зірка позувала в одному спортивному костюмі чорного кольору з рожевими вставками на куртці.

«Карантин блін 🤪», – коротко прокоментувала новий ролик зірка.

Шанувальники в свою чергу не залишилися байдужі і написали безліч коментарів:

«Я тебе перша лайкнула🙌», «Красуня😍😍😍😍😍», «Красуня 😍», «Побільше відео з Твк Струму», «Надька, ти найкраща💋💋💋💋💋», «Так, сексуально!!! Супер!!!👍👍👍👍👍 але, ты там від Дантеса ховаєшься?», «Да карантин жопа....», «За цей карантин у тебе більше відео ТикТок і прямих ефірів, ніж у житті😂❤️ Це нереально круто🔥», «На карантині рятує тільки твк струм. Вся надія тільки на нього❤️😂».

Також співачка вирішила розповісти, як проводить час на третій тижні карантину:

«Третя тиждень карантину. У нас з'явилося багато різних нових домашніх звичок. Особливо ми почали активно готувати і багато є. Багато!!!!! Часто! Активно! Їсти 😂 але зараз не про це...) Я хочу поділитися з вами музикою, яка подобається мені. І вона сиииильно різна. І класика і попса і репчик, ну коротше послухайте. Зазвичай я слухаю вранці, коли тільки прокинулася.

Погнали і не забудьте собі зберегти ✔️

1. The Beatles ( ідеально вранці, слухати все!!!)

2. Stromae ( улюблений артист, цілодобово, слухати все)

3. 5 Seconds of Summer ( кльові хлопці і тречки: teeth, easier )

4. Selena Gomez альбом «Rare” ( дуже легкий і дуже жіночий)

5. Kanye West (альбом Jesus is king)

6. Mac Miller ( це точно не з ранку. Слухаю його, коли сумно.він чарівний )

7. Harry Styles ( гарний альбомчик «Fine Line”, приємний, легкий )

8. The Weeknd ( блін, от не люблю його, а він взяв, як на зло, випустив хороший альбом )

9. Dominic Fike (кайф)

10. Скриптонит», - написала Надя кількома годинами раніше.

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