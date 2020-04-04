Популярна українська виконавиця Анастасія Кумейко, яка раніше була солісткою поп-групи Nikita, продемонструвала асану з коханою йоги прямо на підвіконні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на особисту сторінку співачки в instagram.

«Мій кабінет, кінозал і йога-студія на найближчий час. В якій частині квартири найбільше проводите час ви?», – підписала Кумейко своє фото.

У коментарях користувачі мережі розповіли, де і чим займаються на карантині, а також завдали компліментів екс-Nikita.

«Клас .. і просто, і красиво», «У спальні-офісі...Відмінний цибулю!», «У моєму ліжку, звичайно», «Ось це справжня спокусниця», «За робочим столом і на дивані😀 ну не постійно звичайно, але більшу частину там.», «яка гнучкість», «Впадеш, ти чого», «Настя, ану злазь. Ти ж боїшся висоти», – відзначили під фото Кумейко її фоловерів в instagram.

Анастасія прогнулася в полумостике на підвіконні, примірявши новий обтягуючий костюм, який наголосив худу фігуру зірки. Волосся Настя Кумейко зібрала туго на потилиці, щоб вони не падали на обличчя і плечі.

Нагадаємо, що Анастасія Кумейко похвалилася сміливим танців біля холодильника. Кумейко танцює в крихітному халаті у себе на кухні біля холодильника, елегантно демонструючи розкішні форми. Уточнимо, що все це відбувається під пісню MARUV «Це тільки між нами».

Звернемо увагу, що шанувальники зірки поспішили захопитися витівкою кумира.

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