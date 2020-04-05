В мережі показали зірок, які виглядають набагато старше свого віку

У топ потрапили головні голлівудські красуні, які з-за невдалого макіяжу і пластики постаріли набагато раніше свого терміну. Про це пише Politeka з посиланням на фото з відкритих джерел.

Так, в топі знаходиться 38-річна Кейт Міддлтон, яка до своїх років «заробила» безліч мімічних зморшок, які не намагається приховати правильним макіяжем. Герцогиня власноруч навішує на себе зайві року з-за невдалого мейк-апу.

Емма Стоун завжди була або блондинкою, або рудої, що робило її таким зухвалим тінейджером. У 31 рік вона вирішила перефарбуватися в темно-каштановий і програла гонку з віком. Тепер вона виглядає під стати Міддлтон, така сувора дама.

Аманда Сейфрід почала експериментувати з макіяжем ще в 11 років, з самих перших виступів на сцені. До 34 років Аманда знайшла безліч зморшок і втомлену шкіру як подарунок від зіркової кар'єри.

Кеті Пері в 35 носить коротку зачіску і по-молодіжному надто щільний, театральний макіяж, що робить її образ важким і кілька підстаркуватим для неї.

Кайлі Дженнер з-за незлічимих пластичних операцій, наколотих губ і нарощених вій у свої 22 роки майже не відрізняється від старшої сестри Кім (якої, між іншим, 39 років). І навіть натуральні кольори волосся вже не рятують молоду (за паспортом) дівчину.

В топі також варто згадати супермодель Беллу Хадід, яка з-за пари пластичних операцій позбулася зовнішності на 23 роки і додала до неї 5-7 років.

Зірка «Ігри Престолів» підкорює своєю живою мімікою, однак це відбивається на ній у вигляді дрібних мімічних зморшок. Зараз зірка виглядає набагато старше своєї Дені Таргаріен, з образом якої розлучилася все менше року тому.

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