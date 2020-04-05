Топ найкрасивіших вагітних зірок у соцмережі

Знаменитості обожнюють публікувати свої особисті фото. І навіть цікаве положення їх не бентежить. У мережу потрапили фото зарубіжних і українських знаменистостей, які підкорили шанувальників своїми «вагітними» фото з животиками. Про це пише Politeka з посиланням на фото з відкритих джерел.

За останні кілька років багато зоряні колекції поповнилися чарівними малюками. Не так давно щасливими матусями стали екс-герцогиня Сассекская Меган Маркл, голлівудська актриса українського походження Міла Куніс, Кім Кардашьян та інші.

У цій статті пропонуємо подивитися, як виглядають українські вагітні знаменитості.

Довгий час радувала шанувальників екс-Віа Гра Санта Дімопулос, яка на час вагітності не виходила з фотостудій, щоб максимально запам'ятати чарівний час. 14 вересня вона народила доньку, але в мережі раз проскакують її оголені фото з великим животиком.

Також нещодавно про свою другу вагітність заявила співачка Джамала. Зовсім нещодавно вона народила сина, тепер же чекає другого малюка і радує шанувальників фото з особистого життя.

Нещодавно вагітними фотографіями радувала і телеведуча телеканалу «Україна» Лілія Ребрик, а також хореограф і зірка «Танців з зірками» Олена Шоптенко.

Українська співачка Світлана Лобода, яка зараз живе в Москві, шокувала своїх шанувальників свого часу вагітністю від рок-соліста групи Рамштаин Тілля Линдерманна. Однак, незважаючи на те, що Світлана жодного разу не підтвердила ці чутки офіційно, її шанувальники свято вірять у те, що свою другу дочку – Тільду – Світлана назвала на честь улюбленого Тілля.

Нагадаємо, Лобода зважилася на кардинальну зміну іміджу, фото підірвало мережа

Як повідомляла Politeka, Лобода засвітила зайве, вихваляючись формами без фотошопу

Також Politeka писала, що Лобода в тоненькому топі не втрималася від шалених танців