34-річна російська співачка Тетяна Котова, колишня учасниця групи "ВІА Гра", здивувала публіку фото в ковбойському капелюсі на природі

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала архівний знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала на фермі (ще до карантину). Котова любить дивувати фанатів ніжними і одночасно зухвалими ідеями для фотосесій. Того разу співачка причепурилася в картату сорочку чорно-білого кольору, яка вигідно облягла її соковиті принади, темні джинси з високою талією і, звичайно, білий капелюх, що став родзинкою всього образу.

Котова позувала поруч з віслюками, дотягнувшись рукою до одієї з тварин через огорожу. Дівчина щасливо посміхалася і абсолютно не боялася, що на неї можуть напасти.

"Багатьом подобається стабільність. А я вважаю, що стабільність - це не завжди хороший показник.🤷‍♀️ В житті повинно бути як зростання, так і падіння.👌 Це нормально. Якщо ми періодично не падаємо з "серфінгової дошки життя", то, ймовірно, ми катаємося на недостатньо великих хвилях.😉 І пам'ятаємо, що після дощу буде веселка ???", - підписала кадр Тетяна.

Прихильники погодилися з думкою артистки і засипали її компліментами:

"Танюша, яка ж ти красива❤️ не перестаю захоплюватися🌺"

"Приголомшливе фото, Ви прекрасні 😍"

"Поспішаю повідомити, що ви чудові ❤️ В будь-якому образі! 😊"

"Така смілива"

"Стабільність - це деградація, тому важливо розвиватися 🔥"

Раніше ми повідомляли, Котова привернула увагу публіки рекламним роликом свого піжамного бренду. Красуня розгулювала по квартирі в рожевій міні-піжамі з келихом, і приймаючи всілякі звабливі пози.

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