Відома телеведуча Анфіса Чехова показала яскравий образ в Instagram

На фото Чехова позує в шкіряній сукні. Образ Анфіса доповнила розпущеним волоссям і великими сережками. Телеведуча стояла біля дверей і поклала одну руку на бік, де був пояс, який наголосив на її талію. На тлі нічого не було видно. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити більше трьох тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Зачіска вогонь", "Бачила вашу одяг, це просто бомба, абсолютно згодна з вами", "Яка ви красива", "Здається зараз всі в очікуванні вирішення ситуації... Звичайно, потішити себе покупками хочеться, тільки фінансово період нестабільний і це зупиняє", "Шикарне плаття, замовляла у вас костюм , мені дуже сподобався і якість супер".

Раніше ми повідомляли, що популярна російська телеведуча Анфіса Чехова показала, як займається йогою.

Зірка опублікувала відео, на якому постала в обтягуючому костюмі для заняття спортом. Артистка була облягаючому топі і легінси з прозорими вставками. Волосся красуня прибрала у високий пучок, щоб ті не заважали.

Телеведуча постала в декількох пози йоги, всіляко згинаючись і демонструючи спортивну підготовку. Форми зірки стоять похвал.

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