Багато зірок, які сьогодні заробляють мільйони, росли в бідності. Саме складне дитинство мотивувало їх працювати не покладаючи рук

Politeka згадала українських і західних зірок, які виросли в злиднях, але змогли добитися висот.

Українська співачка Віра Брежнєва неодноразово розповідала, як у підлітковому віці їй доводилося працювати, щоб допомагати батькам. Коли дівчинці виповнилося 11 років, її батько потрапив в аварію і став інвалідом. Забезпечення сім'ї взяла на себе мати, яка працювала прибиральницею. Віра підробляла нянею, працювала в барі, мила посуд. Їй навіть доводилося заради змін прогулювати школу.

Актриса Христина Асмус росла в багатодітній сім'ї. Вона розповідала, що їй доводилося носити одяг своїх старших сестер. Вся сім'я жила в комуналці, батько пропадав на роботі. До речі, Асмус не з першої спроби вступила до акторського училища.

Супермодель Наталя Водянова, яка була у відносинах з найбагатшими чоловіками Європи, росла в бідній сім'ї з сестрою-інвалідом. Водянова навіть кинула школу, щоб допомагати матері торгувати на ринку і доглядати за молодшими дітьми.

Екс-солістка ВІА Гри Анна Седокова, як і Брежнєва, росла в бідній родині. Анна з братом росли без батька, матері доводилося багато працювати, щоб забезпечувати їх. Сама Анна вже з 16 років підробляла ведучою, моделлю і організатором вечірок.

Актриса проектів «Квартал 95» Світлана Ходченкова також починала з низів. Вона допомагала матері мити підлогу в під'їздах, щоб заробити на життя. Сьогодні ж зірка знімається не тільки в Росії, але і в Голлівуді.

Американська зірка Дженніфер Лопес зростала на одній з найнебезпечніших вулиць Бронкса. Її батьки погано говорили по-англійськи. Велика родина тулилася в маленькій квартирі, але батьки завжди підтримували творчі починання дочок.

Нагадаємо, що Асмус з глибоким декольте переплюнула всіх, Харламов може пишатися: "Дуже приємно".

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