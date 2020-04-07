Зовсім не його шлях

Російська співачка Наташа Корольова похвалилася новим кліпом свого сина Архипа, але шанувальники зірки дебют не оцінили

Анонс пісні вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, щоб підтримати сина, передає Politeka.net. Під постом зірки почалася справжня травля 18-річного Архипа Глушка.

Реліз пісні «Пляшка вина» відбувся днями. На відео Архип у медичній масці і халаті співає пісню про алкоголь і відносини.

За три дні реліз на сторінці у Корольової подивилися майже 47 тисяч разів. Він викликав шквал обурення в мережі, хейтери буквально закидали хлопця негативними коментарями.

«Співак погорілого театру...татусь яйцями тряс на сцені до 50, типу артист. А синок типу співак.. Як грошей на халяву хочеться», «Дерьмова пісня, вже вибачте! Такі з кожної "праски" несуться. Навіть не скажеш, хто співає. Заплуталася в бездарях!», «Який там голос? Комп'ютерний голос», «Жах», «Не подобається пісня якась дурна», «Куди ви прете це дитя? На яку сцену? Дайте йому нормальну освіту? Куди бабця дивиться?», - пишуть користувачі мережі.

У мережі також забили на сполох, закликавши хлопця шукати свій шлях і рятуватися від впливу зіркових батьків, не намагатися бути схожим на них.

«Бідний пацан! Формується під впливом батьків (кожен з них гарний у своїй справі) але те, що вони роблять із сина коктейль з себе - виходить жах жахливий!», - зазначають люди.

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