Людмила Балан підготувала синові, молдавському співакові і судді українського проекту "Голос країни", Дану Балану сюрприз

Так, у неділю, 12 квітня, на телеканалі "1+1" вийде заключний епізод етапу «нокаути» шоу «Голос країни-10». За участь у прямих ефірах змагатимуться члени команди Тіни Кароль. Крім них, на головну вокальну сцену країни вийде мама зіркового тренера Дана Балана Людмила (відома у себе на батьківщині телеведуча і співачка).

Жінка приїхала в Україну, щоб зробити синові сюрприз, а також підтримати його на проекті. Під час ефіру вона виконає українську народну пісню «Горіла сосна, палала», яку співають молодятам на весіллі. Людмила зізналася, що вибрала цю композицію неспроста - а на майбутнє для Тіни і сина, яким вже довгий час приписують пристрасний роман. Реакцію парочки можна буде побачити вже в цю неділю. Адже, як відомо, вони не спростовують, але й не підтверджують романтичний зв'язок. При цьому час від часу підливають масла у вогонь своїми витівками на публіці: обіймами, відвертими танцями і навіть ревнощами до інших виконавців.

Раніше ми повідомляли, користувачі помітили, як сильно Тіна схожа на матір Дана. Зокрема, фотоколаж з обома жінками, розміщений в Instagram "Голосу", зібрав безліч коментарів.

«Тіна красивіше», «схожі тільки тим, що блондинки», «Реально трохи схожі!!!», «А я давно твердила в коментах, Дан знайшов майбутню дружину, дуже схожу зі своєю мамою, скажу вам що не тільки зовні, але і душею, а також Людмила була ведучою дитячої пісенної програми,ще на початку 2000 року,якщо не раніше, і також сама співає. От тільки б, їм самим дійти до вівтаря», - писали в соцмережі.

Нагадаємо, що на початку лютого в мережу злили фото Балана з прекрасною блондинкою, "закохані".

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