Зірка "Квартал 95" Катерина Нікітіна здивувала шанувальників своєю спортивною формою
Як повідомляє Politeka.net, відома молода актриса опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram.
В описі Катерина Нікітіна поділилася самими приємними речами, які вона відчувала в своєму житті:
"Найкращі відчуття у світі:
- спати допізна 💤
- бути закоханим🥰
- прокидатися на свій день народження 🎁
- сміятися до сліз😂
- бути настільки щасливим, що це навіть складно пояснити☺️
- триматися за руки c кимось важливим для тебе🤲🏻
- довгі прогулянки🌅
- знову побачитися co своїми друзями після довгої розлуки👀
- бути коханим👩❤️💋👨
- тримати немовля👼🏻
- примушувати кого-то сміятися🤪
- тільки випрану спальне білизна🌊
- читання гарної книги 📖
- прослуховування улюбленої музики🎧
- перебувати в очікуванні чогось приємного🤩
- сісти на шпагат🤸🏼♀️
- вкусити скоринку свіжого хліба🥖".
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Передостанній пункт списку дівчина втілила в життя і показала користувачам свій ідеальний шпагат. Та не просто так, а догори ногами, стоячи на руках. У такій позі можна у всіх деталях розглянути спокусливі форми Нікітіної, особливо п'яту точку, яку вигідно підкреслили спортивні шорти.
Шанувальники актриси висловили своє захоплення в коментарях. На прохання Катерини, вони поділилися і своїми уподобаннями:
"Красива попа а тверк"; "І дивитися що витворяє Нікітіна 😁😁😁"; "Жити заради твоїх сторіс❤️".
Нагадаємо, Никитюк і зірка "Квартал 95" помірялись принадами прямо на камеру.
А ще Politekaa писала, що блондинка з "Кварталу 95" розтягнулася в шпагаті заради пікантних кадрів.
Також Politeka повідомляла, що блондинка з Кварталу 95 задерла ногу і показала, як розважається в душі.