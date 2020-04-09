Не кожна дівчина так зможе

Зірка "Квартал 95" Катерина Нікітіна здивувала шанувальників своєю спортивною формою

Як повідомляє Politeka.net, відома молода актриса опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram.

В описі Катерина Нікітіна поділилася самими приємними речами, які вона відчувала в своєму житті:

"Найкращі відчуття у світі:

- спати допізна 💤

- бути закоханим🥰

- прокидатися на свій день народження 🎁

- сміятися до сліз😂

- бути настільки щасливим, що це навіть складно пояснити☺️

- триматися за руки c кимось важливим для тебе🤲🏻

- довгі прогулянки🌅

- знову побачитися co своїми друзями після довгої розлуки👀

- бути коханим👩‍❤️‍💋‍👨

- тримати немовля👼🏻

- примушувати кого-то сміятися🤪

- тільки випрану спальне білизна🌊

- читання гарної книги 📖

- прослуховування улюбленої музики🎧

- перебувати в очікуванні чогось приємного🤩

- сісти на шпагат🤸🏼‍♀️

- вкусити скоринку свіжого хліба🥖".

Передостанній пункт списку дівчина втілила в життя і показала користувачам свій ідеальний шпагат. Та не просто так, а догори ногами, стоячи на руках. У такій позі можна у всіх деталях розглянути спокусливі форми Нікітіної, особливо п'яту точку, яку вигідно підкреслили спортивні шорти.

Шанувальники актриси висловили своє захоплення в коментарях. На прохання Катерини, вони поділилися і своїми уподобаннями:

"Красива попа а тверк"; "І дивитися що витворяє Нікітіна 😁😁😁"; "Жити заради твоїх сторіс❤️".

Нагадаємо, Никитюк і зірка "Квартал 95" помірялись принадами прямо на камеру.

А ще Politekaa писала, що блондинка з "Кварталу 95" розтягнулася в шпагаті заради пікантних кадрів.

Також Politeka повідомляла, що блондинка з Кварталу 95 задерла ногу і показала, як розважається в душі.