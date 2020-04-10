Улюблений для багатьох серіал «Свати» у 2020 році нарешті продовжили знімати, але от коли вийде продовження точно невідомо

Politeka.net вирішила згадати, як виглядали актори серіалу в молодості, коли їх кар'єра тільки починалася.

58-річний Федір Добронравов народився в простій робітничій сім'ї, а свою кар'єру розпочав після навчання в інституті мистецтв. Актор мріяв стати клоуном, але, як бачимо, обмежився комедійними ролями у фільмах.

Виконавиця ролі Валюхи Тетяна Кравченко народилася на Донбасі, а після навчання поїхала вчитися театральному мистецтву в Москву. В молодості Кравченко була дуже красивою і миловидною.

57-річна Людмила Артем'єва теж потрапила в кіно після навчання в московському театральному інституті. За роки актриса практично не змінилася.

Анатолій Васильєв, який залишив серіал, в молодості був справжнім красенем. Втім, 73-річний актор і сьогодні виглядає чудово.

Талант Миколи Добриніна, як і його колеги Добронравова, відкрив Костянтин Райкін. Обидва вони працювали в театрі «Сатирикон» під його керівництвом. Добринін за роки практично не змінився, в його старих фотографіях легко вгадати нинішнього Міхея.

А ось Женька зі «Сватів», яку зіграла актриса Анна Кошмал, сильно змінилася з часу перших зйомок. Вона зовсім не схожа на свою героїню.

Нагадаємо, що Валюха зі "Сватів" згадала український Крим, в мережі не стрималися: "Обливаюся сльозами".

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