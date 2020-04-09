Відома українська співачка Мішель Андраде, продюсером якої є Потап, показала новий образ в Instagram

На фото Мішель позує в сонцезахисних окулярах і на підборах. Андраде була в шкіряній куртці з ременем, найімовірніше, який підкреслив талію. Видно, що співачка була в топі, а нижню частину одягу під курткою не видно. Артистка на кадрах виносила сміття. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тепер є привід вбиратися", - написала Мішель.

Одна з перших в коментарях з'явилася дочка Потапа, яка написала "Ввв". Фанати встигли поставити майже 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Ти навіть сміття пафосно викидаєш", "Мишелька ти дуже гарна", "Жерсть, і як так виходить мило, красиво і серйозно", "Ти як завжди вогонь", "Яка ж ти красива, Мішель!!!", "Вау".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Мішель Андраде, продюсером якої є Потап, показала, як вона виглядала під час зйомок нового кліпу.

На кадрах Мішель одягнена у вузький топ, схожий на купальник, штани, а зверху накинутий піджак. Дівчина, млосно дивиться в кадр, хоча половина її особи знаходиться в тіні. Фотограф створив чарівну атмосферу, яка додає шарму зірці.

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