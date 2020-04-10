Компанія "Глюкоза продакшн", засновниками якої є продюсер Максим Фадєєв і співачка Наталя Чистякова-Іонова, визнана банкрутом
Як передає Politeka.net, про це інформує Telegram-канал Mash, посилаючись на свої джерела.
Як відомо, ця компанія була заснована в далекому 2007 році.
"Глюкоза продашкн" спершу займалася виробництвом мультфільму "Сава. Серце воїна", який коштував мільярд рублів, але медіапродукт виявився провальним.
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Після того, як мультфільм провалився і зібрав менше 100 млн рублів, компанія змінила назву на "Студія-А" і продовжувала знімати кліпи співачці Глюкозі. Однак зміна імені не врятувала її від фінансового падіння.
За інформацією Mash, зараз заява про банкрутство студії лежить в арбітражному суді. Більш того, продюсер і екс-партнер співачки Максим Фадєєв нібито подав позов про стягнення 26 млн рублів з Глюкози і її чоловіка Олександра Чистякова.
Раніше ми писали, що відома російська співачка Глюкоза підкорила мережа відвертим танцем, який виконала на камеру.
Так, зірка під час відпочинку вирішила влаштувати відверті танці в одному купальнику. Звернемо увагу, що вона танцює під пісню, яку нещодавно випустила сама. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.
«Ось це тіло!», «той випадок, коли не вмієш танцювати, але впевненість у зворотному бере верх», «красиво», «красу», «що за судоми», «вона зійшла з розуму?», «Наташка смалить», «вогонь», - писали вони в коментарях під публікацією російської співачки в Instagram.
Нагадаємо, відома російська співачка показала гарячі фото в купальнику: «Вогонь»
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