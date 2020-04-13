Спортсменка показала, чим займається під час самоізоляції

Українська гімнастка і зірка «Танців з зірками-2019» Анна Різатдінова, яку називають фавориткою хореографа Влада Ями, здивувала пікантним фото

Зірка активно веде сторінку в Instagram, пише Politeka.net. В цей раз спортсменка поділилася знімком в ліжку.

Анна лежала на ліжку в чорній футболці з білими написами. Позаду неї виднівся ноутбук з включеним фільмом.

Дівчина розпустила довге пишне волосся і дивилася в камеру. На обличчі зірки виділялися лише брови, можливо, Анна без макіяжу.

Зірка доторкнулася рукою до підборіддя, засвітивши темний маныкюр і подивилася в камеру.

"Друзі ! Ви в мене найкращі 💟 Ваших рекомендацій вистачить на решту 😂✊🏼", - підписала фото Різадтінова.

Зірка подякувала своїх підписників за те, що вони їй запропонували багато серіалів, які можна побачити.

За дві години пост зібрав понад 2500 лайків і трохи коментарів.

"Анно, ви супер🤩🤩🤩🤩🤩🤩😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥 модель❤️❤️❤️❤️❤️!!!!!!", "Приклад для наслідування! ❤️", "Красива😊", "Красива Анна", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анна Різатдінова постала в спортивному костюмі в незвичній позі.

Гімнастка стала на голову, спираючись на лікті. Анна сплела ніжки, витягнувши одну з них вгору.

Варто відзначити, дівчина чудово виглядає, хоча вона позує спиною до фотографа, помітні деякі рельєфи її тіла. Зокрема, накачані руки і ніжки гідні тільки похвали.

Раніше повідомлялося, що Анна Різатдінова наділа обтягуючий спортивний костюм, в якому прекрасно проглядається її пружне тіло.

Зірка без сорому показала свій прес з кубиками і підкачані плечі.

«Час підвести підсумки челенджа. Спасибі вам за активну участь, цілеспрямованість і любов до спорту!», - написала зірка.

Нагадаємо, фаворитка Ями блиснула пружним тілом у відвертому топі

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