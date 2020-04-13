Українська гімнастка і зірка «Танців з зірками-2019» Анна Різатдінова, яку називають фавориткою хореографа Влада Ями, здивувала пікантним фото
Зірка активно веде сторінку в Instagram, пише Politeka.net. В цей раз спортсменка поділилася знімком в ліжку.
Анна лежала на ліжку в чорній футболці з білими написами. Позаду неї виднівся ноутбук з включеним фільмом.
Дівчина розпустила довге пишне волосся і дивилася в камеру. На обличчі зірки виділялися лише брови, можливо, Анна без макіяжу.
Зірка доторкнулася рукою до підборіддя, засвітивши темний маныкюр і подивилася в камеру.
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"Друзі ! Ви в мене найкращі 💟 Ваших рекомендацій вистачить на решту 😂✊🏼", - підписала фото Різадтінова.
Зірка подякувала своїх підписників за те, що вони їй запропонували багато серіалів, які можна побачити.
За дві години пост зібрав понад 2500 лайків і трохи коментарів.
"Анно, ви супер🤩🤩🤩🤩🤩🤩😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥 модель❤️❤️❤️❤️❤️!!!!!!", "Приклад для наслідування! ❤️", "Красива😊", "Красива Анна", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Анна Різатдінова постала в спортивному костюмі в незвичній позі.
Гімнастка стала на голову, спираючись на лікті. Анна сплела ніжки, витягнувши одну з них вгору.
Варто відзначити, дівчина чудово виглядає, хоча вона позує спиною до фотографа, помітні деякі рельєфи її тіла. Зокрема, накачані руки і ніжки гідні тільки похвали.
Раніше повідомлялося, що Анна Різатдінова наділа обтягуючий спортивний костюм, в якому прекрасно проглядається її пружне тіло.
Зірка без сорому показала свій прес з кубиками і підкачані плечі.
«Час підвести підсумки челенджа. Спасибі вам за активну участь, цілеспрямованість і любов до спорту!», - написала зірка.
Нагадаємо, фаворитка Ями блиснула пружним тілом у відвертому топі
А ще Politeka писала, що фаворитка Ями виставила напоказ пружне тіло в крихітному топі
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