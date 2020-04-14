Мама Дана Балана, Людмила, влаштувала справжнє шоу і викликала бурю емоцій у співачки Тіни Кароль

Як повідомляє Politeka.net, 13-го квітня, відбувся новий ефір популярного шоу "Голос". На нього завітала несподівана гостя - Людмила Балан, яка теж виступила на сцені. На фан-сторінці Тіни Кароль в Instagram з'явилося відео, на якому зірка буквально верещить від напливу емоцій (щоб подивитися, скрольте вниз).

Зіркова гостя, яка у себе на батьківщині стала популярною співачкою, заспівала українську пісню «Горіла сосна, палала», яку зазвичай співають молодожанам на весіллі. Тіна Кароль так заслухалась, що не помітила підійшов Дана Балана. А коли тренер торкнувся її спини, співачка злякалася і заверещала від несподіванки.

Виступ Людмили до глибини душі вразив не тільки глядачів, але і досвідчених виконавців. Пісня особливо зворушила Дана Балана і Тіну Кароль - на відео можна помітити, що знаменитості, яким приписують роман, ледве стримують сльози. Їх емоції тільки підігріли чутки про любовні стосунки пари.

Їх помітили також користувачі мережі, які залишили багато коментарів:

"Ледь не розплакалась коли звучала "Горіла сосна"; "Мама Дана _женщина свято!!! Браво"; "Це було так мило 🥺👉🏻👈🏻😻"; "Незабутньо"; "Яка гарна сім'я😍😍😍😍😍😍 Фантіни, спасибі що виставляєте стільки класних моментів!)".

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