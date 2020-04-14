Український телеведучий Юрій Горбунов взяв участь у зйомках «Квартал 95»
Як передає Рoliteka.net, там він зіграв себе в одній з мініатюр гумористичного шоу. За сюжетом Горбунов прийшов в пральню, щоб випрати костюм. Йому запропонували послугу експрес-прання, в результаті чого артист опинився на сцені зовсім голим.
В парі з гумористом вони обіграли різні життєві ситуації, а в кінці мініатюри йому довелося вийти з-за стелажа з пральними машинами, прикрившись лише табличкою з написом «закрито». До речі, в мініатюрі взяла участь також актриса Олена Кравець, яка теж «підлила масла у вогонь».
Відзначимо, що нова мініатюра викликала бурхливу реакцію серед шанувальників шоу і телеведучого.
«Ну приколісти! Во дають))))», «Круто», «А Осадча це бачила?)», - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що телеведуча Катя Осадча з Юрієм Горбуновим показали, чим займаються на карантині. Подружжя вирішило позайматися йогою і розмістили відповідний кадр в Instagram. На фото Горбунов позує в білій футболці і чорних шортах, ставши на рожевий килимок. Відомо, що зіркова пара займається спортом. Навіть їхній маленький син неодноразово приєднувався до них під час занять. Як бачимо, з молодою дружиною телеведучому доводиться тримати себе у формі.
Нагадаємо, що Осадча без косметики і Горбунов в шортах: зоряне сімейство вразило домашнім фото.
Як повідомляла Politeka, Осадча в ефектній позі показала своє нове досягнення: Горбунова не вистачає.
Також Politeka писала, що грайливий Горбунов розбурхав видом перед Кравець: "Пташині лапки і...".