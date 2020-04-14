Німецько-турецька актриса, зірка серіалу "Величне століття", Мер'єм Узерлі покрутилася перед камерою і заворожила красою
Зірка з'явилася в довгій легкій сукні бежевого відтінку, повідомляє Politeka.net. Мер'єм покружляла перед камерою, на одному з фото піднявши наряд.
Красуня оголила стрункі ніжки у чорних босоніжках. Варто відзначити, що сукня вигідно підкреслила гідності зірки, а саме її пишні груди і неймовірні вигини. Образ артистки завершили аксесуари.
Зірка крутилася, а її хвилясте волосся розвіялося вітром.
Макіяж у вигляді нюдових тіней і таких же губ підкреслив всю красу Мер'єм.
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Позувала красуня в якомусь коридорі, позаду неї виднілися двері.
Актриса вирішила поставити у підписі лише смайлік.
За дві години пост зібрав понад 80 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі ставили сердечка і писали, що Мер'єм дуже красива особливо в цьому платті: "Ух, неймовірна"
Нагадаємо, Мер'єм Узерлі анонсувала вихід нового фільму зі своєю участю в Instagram.
У ньому є сцена, коли Узерлі гола просто позує на камеру. На інших знімках видно її колег по фільму.
Раніше повідомлялося, що Мер'єм Узерлі позувала в блузі або сорочці, досить крупним планом, видно тільки плечі. Волосся Узерлі зібрала в хвіст.
Поруч з нею сперлася об плече дочка і поцілувала маму в щоку. Вона була в білій футболці і теж з зібраними в хвіст волоссям.
На тлі фактично нічого не видно, а знизу кадру були додані смайлики любові і поцілунку.
Нагадаємо також, що Мер'єм Узерлі поділилася фото, на якому постала в спокусливому образі.
Мер'єм позувала в чорній майці. Заради гарячого знімка дівчина підняла руки вгору, посвітивши пружними принадами.
Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі здивувала зміною в зовнішності: "У фільмі була набагато...".
Як повідомляла Politeka, Мер'єм Узерлі спокусила прекрасними формами в рожевому топі: "Таку не можна забути".
Також Politeka писала, що Мер'єм Узерлі забула про ліфчику і засвітила своє багатство поблизу: «видно все».