Німецько-турецька актриса, зірка серіалу "Величне століття", Мер'єм Узерлі покрутилася перед камерою і заворожила красою

Зірка з'явилася в довгій легкій сукні бежевого відтінку, повідомляє Politeka.net. Мер'єм покружляла перед камерою, на одному з фото піднявши наряд.

Красуня оголила стрункі ніжки у чорних босоніжках. Варто відзначити, що сукня вигідно підкреслила гідності зірки, а саме її пишні груди і неймовірні вигини. Образ артистки завершили аксесуари.

Зірка крутилася, а її хвилясте волосся розвіялося вітром.

Макіяж у вигляді нюдових тіней і таких же губ підкреслив всю красу Мер'єм.

Позувала красуня в якомусь коридорі, позаду неї виднілися двері.

Актриса вирішила поставити у підписі лише смайлік.

За дві години пост зібрав понад 80 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі ставили сердечка і писали, що Мер'єм дуже красива особливо в цьому платті: "Ух, неймовірна"

Нагадаємо, Мер'єм Узерлі анонсувала вихід нового фільму зі своєю участю в Instagram.

У ньому є сцена, коли Узерлі гола просто позує на камеру. На інших знімках видно її колег по фільму.

Раніше повідомлялося, що Мер'єм Узерлі позувала в блузі або сорочці, досить крупним планом, видно тільки плечі. Волосся Узерлі зібрала в хвіст.

Поруч з нею сперлася об плече дочка і поцілувала маму в щоку. Вона була в білій футболці і теж з зібраними в хвіст волоссям.

На тлі фактично нічого не видно, а знизу кадру були додані смайлики любові і поцілунку.

Нагадаємо також, що Мер'єм Узерлі поділилася фото, на якому постала в спокусливому образі.

Мер'єм позувала в чорній майці. Заради гарячого знімка дівчина підняла руки вгору, посвітивши пружними принадами.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі здивувала зміною в зовнішності: "У фільмі була набагато...".

Як повідомляла Politeka, Мер'єм Узерлі спокусила прекрасними формами в рожевому топі: "Таку не можна забути".

Також Politeka писала, що Мер'єм Узерлі забула про ліфчику і засвітила своє багатство поблизу: «видно все».