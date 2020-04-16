Знаменита артиска Ані Лорак засвітилася на спільному з Сергієм Лазарєвим фото, заявивши про довгоочікуваний ефірі з артистом

Сьогодні в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна має намір провести прямий ефір з близьким другом і колегою. Як відомо, Сергію Лазарєву і Ані Лорак вже багато років приписують таємний роман, пише Рoliteka.net.

Так, на сторінках артистів з'явився спільний фотоколаж з їх знімками і посиланнями на профілі один одного. Артисти заявили, що мають намір провести прямий ефір один з одним вже сьогодні.

У свою чергу Кароліна в попередньому ефірі не втрималася і натякнула на майбутню роботу з Сергієм, зазначивши, що нова композиція буде дуже романтична. Шанувальники у свою чергу під постами зірок відреагували досить бурхливо на майбутній ефір – багато були дуже раді і засипали артистів компліментами.

Однак, знайшлися і ті користувачі мережі, які засмутилися з тієї ж причини, зазначивши, що вони хотіли б бачити Сергія в парі з Поліною Гагаріною і досить давно чекають ефіру двох колег, яким приписували роман – за чутками фанатів, матір'ю дітей Сергія є саме Поліна.

«а можна з Поліною також ?», «а з Гагаріної взагалі буде хоч щось, не?🤔», «Скажіть будь ласка, коли вийде пісня з Поліною?», «Ого! Несподівано, чекаємо😍😉», «Круто, з Гагаріної ще давайте такий обов'язково 👏», «Це сон чи так?😍❤️❤️❤️», «Круто!🔥 Дуже чекаємо!!🙌😍😍✨», «З Гагаріної б , ех... 💓 Але з Ані Лорак теж круто 😍».

До цього в мережі з'явилося спільне фото Сергія Лазарєва, його дітей і російської співачки Поліни Гагаріної, ніби вона виявилася матір'ю малюків. Даний знімок розмістили на фан-сторінці співака. При цьому деякі зрозуміли, що це відфотошопленій кадр.

Знімок співака разом з донькою і сином був зроблений для журналу "Нello". Чоловік держить дівчинку в руках, при цьому дитина показував мову. А поруч стояв його син, який посміхався і обіймав сестру і батька. Фото вийшло дуже яскравим і веселим.

Однак шанувальники профотошопили до сім'ї усміхнену Поліну Гагаріну. Так, можна сказати, фантазія розігралася не на жарт.

Фото дуже сподобалося шанувальникам, вони побажали щастя і були здивовані такого "шедевру".

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