Російський актор Федір Добронравов, відомий завдяки ролі в українському серіалі "Свати", на особливому рахунку у президента РФ Володимира Путіна

Так, стало відомо, що Путін нагородив Добронравова Орденом Дружби. Указ опублікований на російському Офіційному інтернет-порталі правової інформації, передає Politeka.net.

Цим орденом, як правило, нагороджують за особливі заслуги у зміцненні миру, дружби, співпраці і взаєморозуміння між народами.

Примітно, що Добронравов до недавнього часу перебував у списку осіб, які, на думку Мінкульту України, загрожують національній безпеці. У 2017 йому на три роки заборонили в'їзд в Україну (через незаконні відвідини Криму), однак у 2019 суд скасував це рішення.

Такі жорсткі заходи були вжиті через тріумфування Добронравова, що Росія анексувала Крим. Нагадаємо його скандальні висловлювання.

"Я хотів залишитися осторонь від політики, але тут раптом ... Мені сказали, що я у списках людей, які проти приєднання Криму до Росії. Я був приголомшений. Тобто хтось десь склав якісь списки, про яких я в житті не чув ... Я був змушений дати пояснення цьому, що я ніяким боком не можу бути зарахований в цей список. Я люблю свою країну і навпаки вважаю, що Крим повинен повернутися, як він і повернувся в лоно своєї Росії", - заявив актор.

Крім того, Добронравов різко висловився про українську владу, коли дізнався про заборону в'їзду: "Я не можу витрачати свій час на коментування дурних постанов українського уряду. Мені цілком вистачає роботи і без цього".

Нагадаємо, зйомки сьомого сезону "Сватів" були заморожені, а потім перенесені в Білорусь через те, що відразу два артиста (один з них Добронравов, а інша - Людмила Артем'єва) виявилися нев'їзними в Україну.

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