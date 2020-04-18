Зірка "Квартал 95", модель і артистка Лера Товстолес похвалилася красивими формами під час ранкового тренування

Артистка, як відомо, вже давно бере участь у виступах, будучи частиною групи «Жіночому кварталі». Найчастіше дівчина грає в комічних постановках молодих красунь, моделей і викликаючих коханок. До початку роботи у веселому колективі дівчина була моделлю, також іноді брала участь в інших проектах студії «Квартал 95» - «Лізі сміху» і «Розсміши коміка», передає Рoliteka.net.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина часто показує кадри з провокаційних фотосесій, яскраві кадри зі зйомок шоу і любить ділитися домашніми відео з тренувань.

Під час карантину дівчина перебуває вдома, активно стежить за собою і часто розповідає, як займається спортом вранці:

«Не знаю як я раніше жила без своїх занять йогою ❤️ Всіх з добрим ранком 🍳☕️», - написала Валерія під новим постом.

Раніше зірка опублікувала чорно-білий знімок в Instagram. Красуня позувала у світлому топі і темних брюках-кльош. Одна з бретелей топа, зісковзнула з плеча, що додало образу певної пікантності. Крім того, не можна не звернути уваги на рельєфи артистки - її тонку талію і пружний живіт.

Лера посміхнулася, закинувши ногу на стілець, тим самим розставивши ноги.

В пості зірка зізналася, що з настанням весни її балкон перетворюється на кухню, де вона снідає. Також красуня розповіла, що цей знімок був зроблений в рамках фотосесії і вирішила разом з фотографом запустити моду #моякухня_fatforest.

"Підсіла на аудіокниги, засинаю під них відмінно 😄 Місяць на карантині пройшов) нічого не встигла, все проныла. Артисти звичайно завжди повинні підтримувати суспільство і розважати людей, дарувати їм щастя. Але насправді вони дуже залежні від контакту з людьми", - додала Товстолес.

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