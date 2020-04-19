Українська гімнастка і зірка «Танців з зірками-2019» Анна Різатдінова, яку називають фавориткою хореографа Влада Ями, зробила фото у ванній

Зірка сама сфотографувала себе, засвітивши за собою кахель і дзеркало, пише Politeka.net.

На знімку знаменитість постала в чорній облягаючій майці, яка підкреслила гідності.

Різатдінова закинула волосся набік, і подивилася в камеру. Її очі прикрасили чорні стрілки.

В пості спортсменка міркувала про кохання, що буде з людиною, який його її не відчуває.

За 16 годин пост зібрав понад 6000 лайків та багато коментарів.

"Дуже красива!!!!!", "Дуже мудро і гарно написано !!! 😍", "Дуже красива", "Дуже красива 😍😍😍", "Чарівна", "INSTAGRAM без АНІ Р. - це чорний квадрат:)", "Як добре сказано !!! 😍👍🏼", "Аня, красуня", "👏👍👍🌹🌹🌹Спасибі за добрі слова", "Вау😍😍❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анна Різатдінова лежала на ліжку в чорній футболці з білими написами. Позаду неї виднівся ноутбук з включеним фільмом.

Дівчина розпустила довге пишне волосся і дивилася в камеру. На обличчі зірки виділялися лише брови, можливо, Анна без макіяжу.

Зірка подякувала своїх підписників за те, що вони їй запропонували багато серіалів, які можна побачити.

Раніше повідомлялося, що Анна Різатдінова показала складні вправи на розтяжку для тих, хто професійно займається гімнастикою. Різатдінова показує чудеса розтяжки, сідаючи на шпагат, задираючи ноги і водячи ними по колу. За годину тренування вона показала можливості свого тіла практично на 100%.

«Вчора на нашому онлайн тренуванні були присутні понад 1000 гімнасток! Спасибі кожному», - написала зірка.

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