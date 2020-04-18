Відомий російський актор і бодібілдер Сергій Глушко (Тарзан), чоловік Наташі Корольової, показав карантинний відео в Instagram

На відео Глушко позує в різнобарвною піжамі або чомусь подібному. На ньому була і Наташа корольова в жовтій куртці і окулярах. Образ Сергій доповнив капелюхом, на якій була рожева грива. Пара і ще хтось співали пісеньку про карантин, танцювали і позували біля слона на дворі. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли подивитися відео і написати кілька коментарів:

"Ви молодці навчіть нас так само", "Хіба у нас в країні карантин ?", "Це саме-саме-саме самоізоляція.....", "Крутяк Серьога!", "Дуже позитивно і здорово!", "Люблю Вас!!!!", "Це кара-кара-кара-ул!", "Ось він головний карантинщик", "Судячи по будиночку на заднику)))не Італія)))і слава ті яйцы", "Я не знаю, але коли я дивлюся це відео у мене асоціативно приходить на розум КВК ДАЛС слова кара".

Повідомлялося, що відомий російський бодібілдер і танцюрист Тарзан, чоловік української співачки Наташі Корольової, показав карантинний відео в Instagram.

На кадрах Сергій Глушко, таке справжнє ім'я танцюриста, сидів виглядаючи з вікна і дивився вгору. Видно було тільки голову бодібілдера, а також тюль і кімнатний квітка. Чоловік Корольової заспівав пісеньку про вірус, а в кінці відео дістав імпровізований автомат, з якого стріляв з нової зарази.

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