Відомий український хореограф і телеведучий Влад Яма показав відео в Instagram, де вони з Євгеном Кошовим

На відео намальований мультик, де стоять два чоловічка - Влад і Євген. "Христос Воскрес" сказав один, на що йому відповів другий "Воістину Воскрес". Після цього люди почали стукати лысинами один про одного і у чоловічка Кошового тріснув череп, звідки вискочив популярний мультяшний персонаж дятел Вуді. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості. (Щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яма і Кошовий посміялися над собою і мультиком.

"Звідки вони знають, Євген Кошовий", - написав Яма під відео.

Фанати подивилися відео майже 4 тисячі разів і написали кілька коментарів, в яких ставили смайлики сміху.

Раніше ми повідомляли, що відомий український хореограф і телеведучий Влад Яма показав дивне фото в Instagram.

На фото Влад був без одягу і позував крупним планом. В руках він тримав два великодні яєчка. На тлі нічого не було видно. Фото вийшло веселим і святковим, відразу видно, як пощастило дружині з Ямою.

Повідомлялося, що дружина хореографа Влада Ями Ліліана поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

На своїй сторінці в Instagram жінка опублікувала фото в спокусливому вбранні. Ліліана вибрала модну об'ємну сорочку, яка ледь прикрила її округлі стегна.

Нагадаємо, Влад Яма з дружиною показали, в якій позі отримують задоволення

А ще Politeka повідомляла, що Влад Яма влаштував з дружиною скандальну зйомку прямо у ванній

Також Politeka писала, що Влад Яма звів з розуму фото в тонкій майці, Тарзан відпочиває



