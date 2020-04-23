Шоу «Голос країни» йде на «1+1» вже 10 років. За цей час десятки талановитих хлопців змогли засвітитися на проекті і досягти висот

Politeka.net згадувала, як виглядали відомі сьогодні зірки під час участі в шоу «Голос країни», коли про них мало хто знав.

Зірка «Жіночого кварталу» Віра Кекелія сьогодні дуже популярна артистка і вокалістка. А починала вона свій шлях у 7 сезоні шоу. Її тренером був Сергій Бабкін, який допоміг артистці дійти до фіналу шоу.

Скандальна MARUV пробувала свої сили і в «Голос країни», і у «Х-фактор». Правда, ні в одному з проектів вона далеко не пройшла. Зате змогла прославитися самостійно, ставши однією з найбільш епатажних зірок українського шоу-бізнесу.

Нікіта Алексєєв, більш відомий як співак ALEKSEEV, брав участь в 4 сезоні проекту. Його наставником була Ані Лорак, яка і допомогла йому зняти перший кліп. Сьогодні ALEKSEEV активно гастролює по країнах СНД і навіть представляв Білорусь на пісенному конкурсі Євробачення.

Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька теж брала участь у 4 сезоні шоу. Тоді вона розповідала, що не соромиться своєї фігури, але з тих часів серйозно схудла.

Андрій Хайат, більш відомий під псевдонімом KHAYAT, зайняв в проекті третє місце. Він був у команді Тіни Кароль.

Нагадаємо, що епатажна MARUV показала розкішні форми в одній сітці: «Справжня богиня».

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