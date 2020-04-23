"Євробачення" – це не просто пісенний конкурс, це змагання яскравих та вражаючих шоу. Але деякі учасники так креативлять, що їхні образи і номери неможливо забути

Politeka склав список найбільш епатажних учасників за всю історію головного пісенного конкурсу Європи.

У 2002 році на «Євробачення» в Талліні приїхало вокальне тріо трансвеститів Sestre зі Словенії. Артистки Міс Марлена, Дафні і Імператриця піднялися на сцену в костюмах стюардес. Пісня Samo Ljubezen («Тільки любов») посіла лише 13 місце, вище якого Словенії з тих пір піднятися не вдавалося.

Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки підкорив Євробачення 2007. Незвичайний костюм із зіркою на голові і запальна пісня Dancing Lasha Tumbai допомогли артистові посісти друге місце і завоювати світове визнання. При цьому росіяни накинулися на Сердючку з критикою через співзвучність приспіву зі словами "Раша, гудбай".

У 2008 році Ірландія відправила на "Євробачення" індика по кличці Дастін. Іграшковий птах Дастін – герой національній дитячої телепередачі, до конкурсу він випустив аж три музичних альбоми. Щоправда, виступ на Євробаченні обернувся провалом: з піснею Ireland Douze Points птах навіть не долетів до фіналу.

Російський фолк-колектив "Бурановские бабушки" посів друге місце на Євробаченні 2012 року. Весела пісенька Party For Everybody з текстом на удмуртській мові і приспівом англійською вразила оригінальністю на тлі ліричних балад та сучасних танцювальних хітів.

Австрійський співак Томас Нойвірт під звучним псевдонімом Кончіта Вурст у 2014 році посів перше місце на "Євробаченні" в Копенгагені. Свій образ жінки з бородою музикант створив ще в 2011 році і заявив, що цим він дає привід людям задуматися про толерантність.



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