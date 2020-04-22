Леся Нікітюк похвалилася милим домашнім фото зі своїм «другом» Джаредом Лєто

Не так давно Нікітюк опублікувала у своєму Instagram відео своєї бесіди онлайн з американським актором і музикантом Джаредом Лєто. З тих пір українська ведуча то і справа згадує зоряного красеня і з надією чекає нової «зустрічі» з ним. Як повідомляє Politeka.net, артистка так замріялась, що вирішила, ніби Лєто підглядає за нею.

Відповідне фото Леся опублікувала у своєму Instagram. На знімку вона сидить у себе вдома і спокійно їсть пасту. Однак, якщо придивитися, у вікні за її спиною можна побачити Джареда, який крадькома заглядає в кімнату.

«А ви підглядаєте за сусідами під час карантину?», - підписала явно відфотошопленій знімок Нікітюк.

Її шанувальники тут же закидали її коментарями.

«Дивитися можна, торкатися не можна», «А він в курсі взагалі за ким він підглядає?», «Любов вона така», «Паходу хтось зазіхнув на твої спагетті», «Оооо твій дурачек», «Блиин, який молодець, пішки прийшов з іншого кінця світу! Ось любов, так любов!», - пишуть люди.

Нагадаємо, раніше Леся показала частину своєї розмови з всесвітньо відомим американським актором і музикантом Джаредом Лєто. Після незручної бесіди сама Леся розповіла, що їй дуже соромно, адже вона ридала, пищала і не могла стримати емоцій. А також Лесі дуже соромно, адже вона назвала зірку «дурником» з незручної випадковості.

"Я вела себе як дура, навіть забула англійська абсолютно. У мене ледь серце не розірвалося. І я навіть кілька разів назвала дурником. Напевно, добре, що він не розуміє українську! Боже, я така тупа", – сказала Никитюк у своїх Сторі, утираючи сльози радості після ефіру.

Нагадаємо, Нікітюк в коротенькому топі показала, чим спокушає чоловіків: не встоїть навіть Джаред Лєто.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк осоромилася під час бесіди з Джаредом Лєто.

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