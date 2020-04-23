Знаменита українська співачка Настя Каменських розповіла, що допомагає їй зберегти відносини з Потапом

Як відомо, після настання карантину співачка не стала безцільно проводити час вдома, вона організувала цілий курс тренувань для фанатів, а також влаштувала онлайн бесіди в Instagram під час прямх ефірів. Після зірка вирішила представити марафон зі схуднення, правильного харчування та придбання гармонії в житті, щоб підтримати свою популярність під час самоізоляції, пише Рoliteka.net.

Цього разу артистка поговорила про позитив і яке місце в житті кожної людини він займає:

«Сьогодні день наповнення життя добром і позитивом. Ні для кого не секрет, що для гармонії відносин, як і в інших сферах життя, дуже важливий баланс, в тому числі і в наповненні добром😌

Отже:

1. Робимо табличку: пишемо список близьких людей і по кожному з них напишемо: що він любить, який колір, яку їжу, про що мріє, що б хотів отримати на найближчий свято, День народження або на Новий рік, що загадує кожен вечір.

2. Якщо ви виявите пробіли, їх потрібно заповнити: поговоріть з близькими під час вечері або за чашкою чаю/кави. А якщо виявиться, що ви все знаєте - це прекрасно

3. Далі напишіть окремо ім'я кожного вашого близького і запишіть, які у вас зараз стосунки і у другій колонці - якими ви хотіли б, щоб ці відносини були.

4. Звичайно, в будь-яких відносинах важливо не тільки віддавати, але і отримувати. Адже це закон балансу. Завжди почніть з себе, але якщо раптом ви розумієте, що вам не вистачає чогось у відносинах - попросіть те, що ви б хотіли отримати від людини

5. Поговоріть з цією людиною, дуже м'яко і спокійно:

🔸що він дуже важливий і дорогий вам

🔸ви були б дуже йому вдячні, якщо

Всі ми по-різному дивимося на світ, щоб донести щось іншій людині, потрібно бути эмпатичным, тобто відчувати інших людей, поважати їх емоції і настрій. І не соромтеся говорити про почуття, розкрийтеся перед своїми близькими і вони розкриються вам назустріч», - розповіла Настя.

Раніше Потап вирішив відповісти в програмі «Зірковий шлях», рішення його дружини ділитися з публікою досить жаркими і навіть відвертими кадрами.

наприклад, тільки під час останньої відпустки зірка представила серію кадрів в нових бікіні і блиснула напівпрозорим костюмом на концерті:

«Якщо ми один одного любимо, то чому вже чіплятися, якщо вона артистка. Я впевнений. Не в собі, в своїй любові. Тому я дозволяю їй все», – спокійно зауважив Потап в шоу.

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

Як повідомляла Politeka, Потап раскорячился в дивній позі, Каменських все зафільмувала.

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